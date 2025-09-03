В Рязанской области разработали проект закона о ремесленной деятельности

В Рязанской области разработан проект закона «О ремесленной деятельности в Рязанской области». Об этом сообщила зампред облправительства Юлия Швакова в своих соцсетях.

Проект закона разработан по инициативе и с участием региональной Торгово-промышленной палаты. Документ устанавливает правовые основы организации и деятельности ремесленников, определения понятий ремесленной деятельности.

Кроме того, законопроект включает перечень видов ремесленничества и продуктов труда ремесленников, не подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В такой перечень вошли более 50 видов деятельности.

Юлия Швакова отметила, что поддержка народных художественных промыслов, ремесленников имеет важное значение не только для развития экономики, но и для сохранения культуры, истории, повышения туристической привлекательности региона.

«Активно продвигаем региональные бренды и их продукцию, выделяем средства на приобретение сырья, оборудования, расходных материалов», — сказала она.

Как отметила Юлия Швакова, именно Торгово-промышленная палата объединяет предпринимателей, занятых в сфере народных промыслов и ремесел, и оказывает им помощь. Законопроект разработан на основе предложений представителей этого сектора.

Проект документа размещен на сайте регионального правительства. После проведения необходимых процедур согласования, законопроект внесут на рассмотрение в Рязанскую облдуму.