В Рязанской области проведут рейды по перевозке пассажиров
В среду, 3 сентября, сотрудники полиции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.
В Рязанской области проведут рейды по перевозке пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
