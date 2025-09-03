Рязань
В Рязанской области поймали рецидивистку, которая скрывалась от полиции
В Рязанской области поймали рецидивистку, которая скрывалась от полиции. Об этом пишет ИД «Пресса».

Правоохранители получили сигнал о конфликте в доме по улице Высотной в Ряжске.

По предварительной информации, в гости к 56-летнему местному жителю зашла его знакомая. Они распивали спиртные напитки, затем беседа переросла в ссору, и в какой-то момент 32-летняя гостья повалила хозяина квартиры на пол. Она схватила со стола нож и набросилась на мужчину с криком, что убьет его.

Потерпевший стал ее успокаивать и, воспользовавшись моментом, позвонил в полицию.

Больше недели подозреваемая скрывалась от полицейских.

Возбуждено уголовное дело.