В Рязанской области поймали рецидивистку, которая скрывалась от полиции
В Рязанской области поймали рецидивистку, которая скрывалась от полиции. Об этом пишет ИД «Пресса».
Правоохранители получили сигнал о конфликте в доме по улице Высотной в Ряжске.
По предварительной информации, в гости к 56-летнему местному жителю зашла его знакомая. Они распивали спиртные напитки, затем беседа переросла в ссору, и в какой-то момент 32-летняя гостья повалила хозяина квартиры на пол. Она схватила со стола нож и набросилась на мужчину с криком, что убьет его.
Потерпевший стал ее успокаивать и, воспользовавшись моментом, позвонил в полицию.
Больше недели подозреваемая скрывалась от полицейских.
Возбуждено уголовное дело.