Итоги года
Публикации
Новое
В Рязани почтили память жертв теракта в Беслане
В Рязани прошла памятная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается ежегодно 3 сентября в память о трагических событиях, произошедших в Беслане в 2004 году. Она состоялась на площади имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Участниками памятной акции стали представители региональных министерств, общественных, ветеранских и патриотических организаций, духовенства, военнослужащие, рязанские студенты, школьники и их педагоги.

В Рязани прошла памятная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается ежегодно 3 сентября в память о трагических событиях, произошедших в Беслане в 2004 году. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Памятная акция состоялась на площади имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Ее участниками стали представители региональных министерств, общественных, ветеранских и патриотических организаций, духовенства, военнослужащие, рязанские студенты, школьники и их педагоги.

«Сегодня мы вспоминаем тех невинных жертв, которые погибли от рук террористов в разные периоды развития нашей страны и говорим о том, что терроризм не имеет ни веры, ни религии, ни пола и ни возраста — это явление нужно душить в самом зародыше. Бесланская трагедия — одна из самых кровопролитных террористических атак не только в отечественной, но и мировой истории. Мы не имеем права забывать об этом и только совместными усилиями сможем уничтожить эту угрозу в нашей стране», — подчеркнул зампред облправительства Денис Боков, обращаясь к собравшимся от имени губернатора Павла Малкова.

Он поделился с участниками памятной акции воспоминаниями о посещении Бесланской школы № 1, где 1 сентября 2004 года в заложниках у боевиков оказались свыше 1100 человек.

«Когда я оказался в этом учебном заведении, то ясно ощутил невероятный трагизм произошедшего — им было пропитано все вокруг», — отметил Боков.

В рамках памятной акции также выступили ветеран СВО, участник федеральной программы «Время героев» Сергей Галстян, чьим наставником является Павел Малков, руководитель областного отделения «Боевого братства» Александр Костров и ветеран ФСБ России Сергей Рюмин.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Бесланской трагедии. К мемориалу воинам-рязанцам, павшим в локальных войнах, возложили цветы.

В рамках Всероссийской акции «Капля жизни» в знак скорби участники также принесли к мемориалу воду. На площади имени генерала армии В. Ф. Маргелова была организована работа информационных стендов о террористических актах, совершенных в Российской Федерации в разные годы.