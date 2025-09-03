В Рязани на парковке электросамокатчики врезались в автомобиль

Отмечается, что авария произошла на парковке около магазина «Hoff». На кадрах видно, что двое молодых людей едут на одном самокате. Водитель врезается в стоящую машину и повреждают зеркало.

В Рязани на парковке электросамокатчики врезались в автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

