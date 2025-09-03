В Рязани мусульманину продали бургер с беконом во «Вкусно и точка»

В Рязани мусульманин по имени Билал заказал бургер в «Вкусно и точка» и обнаружил в нём бекон. До этого он уточнил у кассира отсутствие свинины, но понял о нарушении религиозных убеждений только после укуса. Сотрудники признали ошибку и предложили заменить блюдо или вернуть деньги, но Билал потребовал 500 тысяч рублей компенсации.

В Рязани мусульманин по имени Билал заказал бургер в сети фастфуда «Вкусно и точка» и обнаружил в нем бекон. Об этом пишет «Baza».

Мужчина, который уточнил у кассира отсутствие свинины в блюде, понял о нарушении своих религиозных принципов только после того, как откусил бургер.

После обнаружения бекона Билал обратился к сотрудникам ресторана, которые признали ошибку и предложили заменить блюдо или вернуть деньги. Однако это не удовлетворило мужчину, и он решил подать в суд, требуя 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, а также возмещения юридических расходов.

В конце 2024 года мировой суд удовлетворил иск лишь частично, присудив Билалу тысячу рублей в качестве компенсации. Суд также обязал владельцев франшизы выплатить стоимость бургера и частично компенсировать юридические услуги истца на сумму 20 тысяч рублей. Билал остался недоволен решением суда и попытался обжаловать его в вышестоящей инстанции, но районный суд оставил решение без изменений.

Фото: Шедеврум