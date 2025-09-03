В Рязани медучреждение выплатит повару компенсацию из-за травмы

Установлено, что женщина работала в одном из медучреждений в Рязани поваром. Она упала на кухне и получила травму позвоночника и плечевого сустава. «Несчастный случай произошел по вине работодателя, не обеспечившего надлежащую организацию условий труда», — говорится в сообщении. Прокуратура подала в суд иск с требованием взыскать с учреждения компенсацию морального вреда. Женщине выплатят 100 тысяч рублей.

В Рязани медучреждение выплатит повару компенсацию из-за травмы. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что женщина работала в одном из медучреждений в Рязани поваром. Она упала на кухне и получила травму позвоночника и плечевого сустава.

«Несчастный случай произошел по вине работодателя, не обеспечившего надлежащую организацию условий труда», — говорится в сообщении.

Прокуратура подала в суд иск с требованием взыскать с учреждения компенсацию морального вреда. Женщине выплатят 100 тысяч рублей.