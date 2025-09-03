В перинатальном центре в Рязани в августе родилось рекордное число детей

В перинатальном центре в Рязани в августе родилось рекордное число детей. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба медучреждения.

Показатели прошедшего августа стали максимальными с 2011 года. Всего за месяц в перинатальном центре родилось 488 детей. Из них 232 — мальчики, 256 — девочки.

Самый маленький малыш весил 1 800 граммов, крупный — 4 610 граммов.

Кроме того, в августе в перинатальном центре родилось четыре пары двойняшек.