В Госдуме заявили, что мессенджер Max не будет автоматически составлять доносы

В Госдуме заявили, что мессенджер Max не будет автоматически составлять доносы. Об этом член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин 3 сентября сообщил РИА Новости.

По его словам, слух о том, что мессенджер якобы «будет оформлять доносы» с помощью ИИ — из области фантастики. Он отметил, что для этого не существует ни технических возможностей, ни правовых оснований.

«Приложение выполняет те же функции, что и любой современный мессенджер: обмен сообщениями, звонки, передача файлов», — пояснил он.

По мнению Немкина, такие утверждения можно «применить» к любому отечественному или иностранному приложению.

«На смартфонах большинства граждан давно установлены сервисы крупнейших компаний и госструктур… За все годы их работы не было ни одного факта использования встроенного ИИ для „доносов“ или отслеживания личных действий пользователей», — сказал Немкин.

Он считает, что распространение подобных мифов — способ посеять недоверие к отечественным цифровым продуктам.