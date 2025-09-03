Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
19°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.15 / 82.50 18/09 18:15
Нал. EUR 98.50 / 99.74 18/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
443
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
817
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 482
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 639
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме заявили, что мессенджер Max не будет автоматически составлять доносы
По словам Немкина, слух о том, что мессенджер якобы «будет оформлять доносы» с помощью ИИ — из области фантастики. Он отметил, что для этого не существует ни технических возможностей, ни правовых оснований. «Приложение выполняет те же функции, что и любой современный мессенджер: обмен сообщениями, звонки, передача файлов», — пояснил он. По мнению Немкина, такие утверждения можно «применить» к любому отечественному или иностранному приложению.

В Госдуме заявили, что мессенджер Max не будет автоматически составлять доносы. Об этом член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин 3 сентября сообщил РИА Новости.

По его словам, слух о том, что мессенджер якобы «будет оформлять доносы» с помощью ИИ — из области фантастики. Он отметил, что для этого не существует ни технических возможностей, ни правовых оснований.

«Приложение выполняет те же функции, что и любой современный мессенджер: обмен сообщениями, звонки, передача файлов», — пояснил он.

По мнению Немкина, такие утверждения можно «применить» к любому отечественному или иностранному приложению.

«На смартфонах большинства граждан давно установлены сервисы крупнейших компаний и госструктур… За все годы их работы не было ни одного факта использования встроенного ИИ для „доносов“ или отслеживания личных действий пользователей», — сказал Немкин.

Он считает, что распространение подобных мифов — способ посеять недоверие к отечественным цифровым продуктам.