В Архангельской области подросток зарезал сверстника

15-летний Никита увидел Диму, танцевавшего с одноклассницей, которая ему тоже нравилась. Он позвал школьника поговорить, началась словесная перепалка. Подросток достал нож и ударил соперника в сердце. Мальчик от полученной травмы скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.