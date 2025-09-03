В Архангельской области подросток зарезал сверстника
15-летний Никита увидел Диму, танцевавшего с одноклассницей, которая ему тоже нравилась. Он позвал школьника поговорить, началась словесная перепалка. Подросток достал нож и ударил соперника в сердце. Мальчик от полученной травмы скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.
В Архангельской области подросток зарезал сверстника. Об этом пишут «Плохие новости».
15-летний Никита увидел Диму, танцевавшего с одноклассницей, которая ему тоже нравилась. Он позвал школьника поговорить, началась словесная перепалка.
Подросток достал нож и ударил соперника в сердце. Мальчик от полученной травмы скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело.