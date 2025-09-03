Установлены личности погибших от суррогатного алкоголя в Нижегородской области

Установлены личности погибших от суррогатного алкоголя в Нижегородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что компания купила самогон у приятеля в гараже, чтобы отметить праздник. После застолья пять человек скончались.

По данным канала, среди погибших была молодая 31-летняя женщина по имени Анастасия и 42-летний Александр. Сказано, что они отравились метанолом.

Фото взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+"