Ушел из жизни создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин

На 92-м году жизни скончался выдающийся советский и российский авиаконструктор Юрий Ивашечкин, известный как создатель штурмовика Су-25, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель». Юрий Викторович Ивашечкин работал в ОКБ имени Сухого, где с 1980 по 1985 год занимал должность главного конструктора. Его вклад в авиацию включает участие в разработке таких самолетов, как Су-9, Су-15, Су-24 и Су-25. В 2000 году он возглавил проект по созданию пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100. Ивашечкин начал свою карьеру в НИИ парашютно-десантного снаряжения, где разработал парашют для сверхзвукового бомбардировщика Т-4. Он стал лауреатом Государственной премии СССР и был награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

