Ученые назвали новый способ облегчить укачивание в дороге

Музыка может помочь быстрее восстановиться после приступа тошноты. Эксперимент с использованием специально настроенного автомобильного симулятора показал: наибольший эффект давали радостные мелодии (уменьшение симптомов на 57,3%) и спокойная музыка (на 56,7%). А грустные композиции действовали хуже.