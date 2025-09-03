Ученые назвали новый способ облегчить укачивание в дороге
Музыка может помочь быстрее восстановиться после приступа тошноты. Эксперимент с использованием специально настроенного автомобильного симулятора показал: наибольший эффект давали радостные мелодии (уменьшение симптомов на 57,3%) и спокойная музыка (на 56,7%). А грустные композиции действовали хуже.
Ученые назвали новый способ облегчить укачивание в дороге. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на журнал Frontiers in Human Neuroscience.
По их данным, музыка может помочь быстрее восстановиться после приступа тошноты.
Эксперимент с использованием специально настроенного автомобильного симулятора показал: наибольший эффект давали радостные мелодии (уменьшение симптомов на 57,3%) и спокойная музыка (на 56,7%).
А грустные композиции действовали хуже.