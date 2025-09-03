Рязанская полиция присекла постановку на учет пятерых иностранцев

В Рязани полицейские остановили мужчину, который незаконно зарегистрировал пятерых граждан Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции. 31-летний житель города получил деньги за то, что поставил их на учёт, зная, что иностранцы не собираются проживать на его жилплощади. В отношении него возбудили уголовное дело. По закону ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Полицейские продолжают расследование и выясняют, не причастен ли он к другим преступлениям.

