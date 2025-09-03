Рязанка отправила мошенникам 1,9 млн рублей
Рязанка отправила мошенникам 1,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
Схема телефонного обмана началась с сообщений лжеправоохранителей. Они убедили 55-летнюю женщину, что ее сбережения находятся под угрозой и необходим срочный перевод на безопасные счета.
После этого потерпевшая обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.