Рязанка отправила мошенникам 1,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Схема телефонного обмана началась с сообщений лжеправоохранителей. Они убедили 55-летнюю женщину, что ее сбережения находятся под угрозой и необходим срочный перевод на безопасные счета.

После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.