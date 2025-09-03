Россиян предупредили о сроках за сообщения в чатах

Россиянам следует осторожно общаться в интернете: за ряд действий предусмотрена административная или уголовная ответственность, предупреждает адвокат Юрий Шофаренко, пишет «Газета.Ru». Ложные обвинения и клевета — штрафы до 1 млн рублей или до 2 лет лишения свободы. Угрозы убийством — до 5 лет. Публикация чужих фото или личных данных без согласия — до 2 лет лишения свободы; разглашение переписки или записи разговора — до года исправительных работ. Оскорбление чувств верующих — штраф до 300 тысяч рублей; публичное оскорбление власти — штраф до 40 тысяч рублей. или год исправительных работ. За высказывания на почве вражды возможны административные аресты и уголовное преследование по ст. 282 УК РФ — до 5 лет. Призывы к насилию против группы — до 5 лет; демонстрация запрещённой символики — штрафы и до 4 лет. Нецензурная брань в чатах — штраф до 100 тысяч рублей. Шофаренко советует тщательно обдумывать сообщения; пострадавшие могут через суд требовать удаления оскорбительных публикаций и взыскания морального вреда.

Россияне должны быть осторожны при общении в интернете, так как за некоторые действия можно понести серьезную ответственность, вплоть до уголовной, предупреждает адвокат и член коллегии «Яртых и коллеги» Юрий Шофаренко. Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам юриста, ложные обвинения и клевета могут привести к штрафам до 1 миллиона рублей или лишению свободы на срок до двух лет. Угрозы убийством могут обернуться сроком до пяти лет тюрьмы. Публикация чужих фотографий или личной информации без согласия владельца может повлечь до двух лет лишения свободы, а разглашение переписки или записи разговора — до одного года исправительных работ.

Шофаренко также отметил, что оскорбление чувств верующих может обернуться штрафом до 300 тысяч рублей, а публичное оскорбление представителей власти — штрафом до 40 тысяч рублей или годом исправительных работ. За высказывания на почве национальной, расовой или религиозной вражды предусмотрены как административные аресты, так и уголовное преследование по статье 282 Уголовного кодекса РФ, что может привести к лишению свободы на срок до пяти лет.

Адвокат подчеркнул, что призывы к насилию в отношении группы лиц могут повлечь до пяти лет тюрьмы, а демонстрация запрещенной символики — штрафы и срок до четырех лет. Даже нецензурная брань в чатах может обернуться штрафом до 100 тысяч рублей.

Шофаренко рекомендовал пользователям интернета тщательно обдумывать свои сообщения, чтобы избежать нарушений закона и оскорблений других людей. Он также отметил, что пострадавшие имеют право защищать свою честь и репутацию через суд, который может обязать удалить оскорбительные публикации и взыскать компенсацию морального вреда.