Несколько поездов с остановкой в Рязани задержались в пути из-за атаки БПЛА

Отмечается, что из-за происшествия на участке Россошь — Лихая в Ростовской области ожидается прибытие с опозданием пассажирских поездов южного направления. Максимальное время отклонения от графика до 4,5 часов.

По данным РЗН. инфо, в списке задержанных поездов через областной центр: