Несколько поездов с остановкой в Рязани задержались в пути из-за атаки БПЛА
Отмечается, что из-за происшествия на участке Россошь — Лихая в Ростовской области ожидается прибытие с опозданием пассажирских поездов южного направления. Максимальное время отклонения от графика до 4,5 часов.
По данным РЗН. инфо, в списке задержанных поездов через областной центр:
- № 155 Анапа — Москва;
- № 11 Анапа — Москва;
- № 125 Новороссийск — Москва;
- № 277 Анапа — Санкт-Петербург;
- № 30 Москва — Новороссийск;
- № 102 Москва — Адлер.