«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
443
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
817
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 482
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 639
На юбилейных «Рязанских смотринах» покажут свои спектакли театры из 20 стран
В рамках фестиваля рязанцы и гости города смогут посетить 23 спектакля. На протяжении семи дней состоятся 55 показов в театре кукол, театре драмы, областной филармонии, библиотеки имени Горького и ТЮЗе.

На юбилейном XX Международном фестивале «Рязанские смотрины» покажут свои спектакли театры кукол из 20 стран мира. Корреспондент РЗН. Инфо присутствовала на пресс-конференции, посвященной программе мероприятия, в среду, 3 сентября.

Министр культуры Рязанской области Елена Рохлина отметила, что проведение фестиваля — это прекрасная возможность для взаимного обогащения культурными традициями и знакомства с творчеством других народов. В юбилейных «Рязанских смотринах» примут участие коллективы из Китая, Индии, Конго, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Ирана, Бразилии, Белоруссии и множества других стран.

«Фестиваль „Рязанские смотрины“ — самый старший и крупный на постсоветском пространстве международный фестиваль театров кукол. В настоящий момент мы не стоим на месте, развиваемся. В этом году можно без ложной скромности сказать, что „Рязанские смотрины“ станут одним из самых крупных международных фестивалей театров кукол», — рассказал секретарь Союза театральных деятелей РФ, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов.

Также стало известно, что фестиваль продлится семь дней, два из них посвятят деловой программе, в рамках которой в Рязань приедут более 60 руководителей российских театров кукол и президенты 10 национальных центров UNIMA.

Торжественное открытие фестиваля состоится в амфитеатре Рязанского театра кукол перед центральным входом в пятницу, 12 сентября.

Кроме того, в рамках «Рязанских смотрин» организуют работу четвертой Международной школы-лаборатории для молодых кукольников «Луна для всех одна», а также лаборатории, организованные совместно с ГИТИСом.