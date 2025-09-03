На трассе в Рязанской области произошло ДТП

Авария случилась во вторник, 2 сентября, на 12-ом километре автодороги от М-5 «Урал» — Рыбное — Константиново в Рыбновском районе. По предварительной информации, столкнулись «Хендай» и «Шкода». В результате происшествия травмы получил водитель второй иномарки, ему оказана медицинская помощь.