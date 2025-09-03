Мэрия объявила поиск наследников двух квартир в Рязани

В список вошли помещения по следующим адресам: 23/76 доли в праве на квартиру № 51, расположенную по адресу: улица Скоморошинская дом № 17, собственником являлась Денисова Валентина Степановна, умершая 19 ноября 2018 года; квартира № 31 на улице Новаторов дом № 9 корпус 1, собственником была Бодренко Екатерина Павловна, умершая 1 сентября 2021 года. Наследников или людей, обладающих информацией о них, просят обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации по адресу улица Пожалостина, д. 27, каб. № 3, тел. 25-85-69.