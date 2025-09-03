Мать детей-инвалидов из Рязанской области обратилась за помощью к Бастрыкину

Мать двух детей-инвалидов из Кораблина обратилась за помощью к главе СК России Александру Бастрыкину. Об этом 3 сентября сообщил Информационный центр следкома в соцсетях.

Женщина рассказала, что проживает в малогабаритной комнате общежития 1968 года постройки на улице Школьной в Кораблине. Ранее там происходили возгорания. Коммуникации в общежитии изношены.

Отмечается, что мер к признанию здания аварийным не принимается. На протяжении четырех лет семья состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жильем, однако до настоящего времени ее права не реализованы.

По данным Информационного центра СК, многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли.

Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву провести проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.