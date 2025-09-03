«Газпром межрегионгаз Рязань» предложил потребителям получать квитанцию в электронном виде

Все больше абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань» предпочитают получать квитанцию на оплату газа в электронном виде. Статистика показывает, что каждый третий потребитель газа в Рязанской области уже пользуется этой удобной услугой. Количество потребителей, перешедших на электронный платежный документ, составляет почти 176 тысяч абонентов.

Электронная квитанция полностью заменяет бумажную и имеет ряд преимуществ:

приходит на электронную почту быстрее бумажной на 7-10 дней;

электронная квитанция не потеряется и всегда доступна для скачивания;

электронная квитанция обеспечивает вашу защиту — никто не вытащит ее из почтового ящика и не бросит в подъезде; никто не сможет заглянуть в вашу квитанцию и узнать личные сведения;

получая электронную квитанцию, Вы можете помочь с оплатой пожилым родственникам или, например, проконтролируете арендатора;

Кроме того, переходя на электронный формат, Вы вносите свой вклад в сохранение природных ресурсов за счёт экономии бумаги.

Подключить услугу можно в сервисе «Личный кабинет» на сайте «Газпром межрегионгаз Рязань», через мобильное приложение — «Мой газ» в Google Play и «Газ Онлайн» в App Store, обратившись в офисы компании или, отправив заявку на электронный адрес feedback@ryazanregiongaz.ru

С момента оформления услуги квитанция будет ежемесячно приходить на адрес указанной электронной почты. Доставка бумажной квитанции прекращается.