Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
19°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.15 / 82.50 18/09 18:15
Нал. EUR 98.50 / 99.74 18/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
443
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
817
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 482
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 639
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
«Газпром межрегионгаз Рязань» предложил потребителям получать квитанцию в электронном виде

Все больше абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань» предпочитают получать квитанцию на оплату газа в электронном виде. Статистика показывает, что каждый третий потребитель газа в Рязанской области уже пользуется этой удобной услугой. Количество потребителей, перешедших на электронный платежный документ, составляет почти 176 тысяч абонентов.

Электронная квитанция полностью заменяет бумажную и имеет ряд преимуществ:

  • приходит на электронную почту быстрее бумажной на 7-10 дней;
  • электронная квитанция не потеряется и всегда доступна для скачивания;
  • электронная квитанция обеспечивает вашу защиту — никто не вытащит ее из почтового ящика и не бросит в подъезде; никто не сможет заглянуть в вашу квитанцию и узнать личные сведения;
  • получая электронную квитанцию, Вы можете помочь с оплатой пожилым родственникам или, например, проконтролируете арендатора;

Кроме того, переходя на электронный формат, Вы вносите свой вклад в сохранение природных ресурсов за счёт экономии бумаги.

Подключить услугу можно в сервисе «Личный кабинет» на сайте «Газпром межрегионгаз Рязань», через мобильное приложение — «Мой газ» в Google Play и «Газ Онлайн» в App Store, обратившись в офисы компании или, отправив заявку на электронный адрес feedback@ryazanregiongaz.ru

С момента оформления услуги квитанция будет ежемесячно приходить на адрес указанной электронной почты. Доставка бумажной квитанции прекращается.