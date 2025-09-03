Эксперты спрогнозировали среднюю ставку по ипотеке к концу 2026 года

Средняя ставка по ипотеке в России к концу 2026 года может опуститься до 10-11% годовых. При этом цены на жилье в 2025—2026 годах будут расти умеренно — на 4-6% в год, примерно на уровне инфляции.

Эксперты спрогнозировали среднюю ставку по ипотеке к концу 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора НРА Татьяну Григорьеву.

По ее словам, средняя ставка по ипотеке в России к концу 2026 года может опуститься до 10-11% годовых.

При этом цены на жилье в 2025—2026 годах будут расти умеренно — на 4-6% в год, примерно на уровне инфляции.