Эксперты спрогнозировали среднюю ставку по ипотеке к концу 2026 года
Средняя ставка по ипотеке в России к концу 2026 года может опуститься до 10-11% годовых. При этом цены на жилье в 2025—2026 годах будут расти умеренно — на 4-6% в год, примерно на уровне инфляции.
Эксперты спрогнозировали среднюю ставку по ипотеке к концу 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора НРА Татьяну Григорьеву.
По ее словам, средняя ставка по ипотеке в России к концу 2026 года может опуститься до 10-11% годовых.
При этом цены на жилье в 2025—2026 годах будут расти умеренно — на 4-6% в год, примерно на уровне инфляции.