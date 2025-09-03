Двое в масках напали на 20-летнего студента в Рязани

Инцидент произошел 2 сентября. По предварительной информации полиции, неработающие 30-летний и 23-летний рязанцы были знакомы со студентом и знали, что у него есть с собой наличные. Злоумышленники выяснили примерный маршрут передвижения молодого человека и ждали его в районе Центрального рынка, закрыв лица масками.

