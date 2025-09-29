В Рязани задержали обвиняемого в убийстве и разбое, совершенных в 2010 году

В Рязанской области завершилось расследование уголовного дела об убийстве и разбое, совершенных в 2010 году. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. В июне 2010 года в квартире на улице Гагарина в Рязани нашли тело женщины 1925 года рождения с множественными телесными повреждениями. Позже выяснилось, что из квартиры пропали денежные средства и ценности. Следователи обнаружили фрагменты фольги, использованные для заклеивания дверных глазков, а также окурки сигарет с биологическими следами предполагаемого преступника. Удалось установили личность подозреваемого. Им оказался ранее знакомый потерпевшей мужчина 1979 года рождения. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Рязанской области завершилось расследование уголовного дела об убийстве и разбое, совершенных в 2010 году. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Обвиняемым является местный житель, который, по версии следствия, совершил убийство пожилой женщины, находившейся в беспомощном состоянии, а также разбойное нападение на нее.

В июне 2010 года в квартире на улице Гагарина в Рязани нашли тело женщины 1925 года рождения с множественными телесными повреждениями. Позже выяснилось, что из квартиры пропали денежные средства и ценности. Следователи обнаружили фрагменты фольги, использованные для заклеивания дверных глазков, а также окурки сигарет с биологическими следами предполагаемого преступника.

Удалось установили личность подозреваемого. Им оказался ранее знакомый потерпевшей мужчина 1979 года рождения. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.