В Рязани на перекрестке улиц Ленинского комсомола и Дзержинского произошло ДТП

27 сентября в 22:50 на перекрестке улиц Ленинского комсомола и Дзержинского произошло ДТП. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «ПУВР». По данным поста, столкнулись автомобили ВАЗ 2114 и Лада Веста. Автор обратился с просьбой к очевидцам для установления обстоятельств аварии.

Фото: ПУВР