Рязанские полицейские обнаружили 47 нарушений миграционного законодательства

В отношении иностранных граждан составили 39 протоколов: 29 — в связи с нарушениями правил въезда или пребывания на территории Российской Федерации; шесть — за нарушение срока обращения за выдачей трудового патента; два — за незаконное осуществление трудовой деятельности; два — за предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет. Еще шесть административных протоколов в связи с нарушением приглашающей или принимающей стороной порядка оформления документов на право пребывания в РФ.

За пятницу и выходные дни рязанские полицейские обнаружили 47 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

