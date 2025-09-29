Рязанская область вошла в число лидеров по количеству мусора в России

За год один рязанец генерирует 454,1 кг твердых коммунальных отходов. Рязанская область заняла четвертую строчку по количеству мусора. Лидерами по объему отходов стали Магаданская область (в среднем 650,8 кг на жителя в год), Калининградская область (507,8 кг) и Чукотский автономный округ (458,5 кг). Отмечается, что в среднем каждый россиянин оставил после себя 325 кг мусора, что на 1% (на 3 кг) больше, чем годом ранее.

