Российская армия освободила Шандриголово в ДНР

Кроме того, ВС РФ поразили ремонтное предприятие авиационной промышленности, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS производства США, две управляемые авиабомбы, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 147 БПЛА.

Российская армия освободила Шандриголово в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, ВС РФ поразили ремонтное предприятие авиационной промышленности, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.

Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS производства США, две управляемые авиабомбы, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 147 БПЛА.