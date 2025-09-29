Назван размер прожиточного минимума в 2026 году

Прожиточный минимум в РФ на душу населения в 2026 году составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рубля. Ранее сообщалось, что МРОТ в России с 2026 года вырастет на 20%. Предполагалось, что минимальный размер оплаты труда составит 27093 рубля.