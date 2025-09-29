Рязань
ЦБ USD 82.87 -0.74 30/09
ЦБ EUR 97.14 -0.54 30/09
Нал. USD 82.30 / 82.70 29/09 18:15
Нал. EUR 97.83 / 98.44 29/09 18:15
Назван размер прожиточного минимума в 2026 году
Прожиточный минимум в РФ на душу населения в 2026 году составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рубля. Ранее сообщалось, что МРОТ в России с 2026 года вырастет на 20%. Предполагалось, что минимальный размер оплаты труда составит 27093 рубля.

Назван размер прожиточного минимума в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Прожиточный минимум в РФ на душу населения в 2026 году составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рубля.

Ранее сообщалось, что МРОТ в России с 2026 года вырастет на 20%. Предполагалось, что минимальный размер оплаты труда составит 27093 рубля.