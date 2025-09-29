Рязань
Из рязанского технологического колледжа госпитализировали студента
Из рязанского технологического колледжа госпитализировали студента. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

Инцидент произошел еще 24 сентября. По словам очевидцев, во время занятий первокурсник перестал реагировать на замечания и обращения одногруппников. Когда к нему подошел преподаватель и другие студенты, выяснилось, что молодой человек находится без сознания. На его парте заметили следы крови.

По словам одногруппников, до этого студент вел себя агрессивно.

Молодого человека госпитализировали.