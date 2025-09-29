Из рязанского технологического колледжа госпитализировали студента

Инцидент произошел еще 24 сентября. По словам очевидцев, во время занятий первокурсник перестал реагировать на замечания и обращения одногруппников. Когда к нему подошел преподаватель и другие студенты, выяснилось, что молодой человек находится без сознания. На его парте заметили следы крови. По словам одногруппников, до этого студент вел себя агрессивно. Молодого человека госпитализировали.

