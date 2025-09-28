ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины и военным аэродромам
Массированный удар ВС РФ нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными БПЛА ночью 28 сентября. По данным Минобороны, цели достигнуты, все назначенные объекты поражены.
ВС РФ ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. Об этом сообщило Минобороны в своих соцсетях.
