ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины и военным аэродромам

Массированный удар ВС РФ нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными БПЛА ночью 28 сентября. По данным Минобороны, цели достигнуты, все назначенные объекты поражены.