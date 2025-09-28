Рязань
В Рязанской области засняли редкое природное явление
В Ряжском районе местные жители запечатлели лентикулярное облако. Согласно данным из открытых источников, лентикулярные (линзовидные) облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение. Они обычно наблюдаются на высоте от 2 до 15 километров.

В Рязанской области засняли редкое природное явление. Кадры опубликовали 28 сентября в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос».

В Ряжском районе местные жители запечатлели лентикулярное облако.

Справка:

Согласно данным из открытых источников, лентикулярные (линзовидные) облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха.

Их характерная особенность — неподвижное положение. Облака обычно наблюдаются на высоте от 2 до 15 километров.

Фото: Telegram-канал «RZNASTRO | Раздаем космос"/Антон Шилкин