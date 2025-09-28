В Рязанской области засняли редкое природное явление

В Ряжском районе местные жители запечатлели лентикулярное облако. Согласно данным из открытых источников, лентикулярные (линзовидные) облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение. Они обычно наблюдаются на высоте от 2 до 15 километров.