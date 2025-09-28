Метеоролог рассказал, каким будет октябрь в Центральной России

Жителям Центральной России рассказали о погоде в октябре. Об этом 28 сентября сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, среднемесячная температура воздуха в Центральной России в октябре превысит климатическую норму на 1-2 градуса.

«Ни снега, ни предзимья на прогностическом горизонте в октябре не видно. Это типичная золотая осень, переходящая в глубокую осень с характерным плановым отлетом на юг определенного вида птиц», — отметил Евгений Тишковец.

Он добавил, что на большей части Русской равнины ожидается дефицит дождей.