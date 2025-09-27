В Рязанской области произошел смертельный пожар

Информация о пожаре в поселке Молодежный Милославского района поступила 27 сентября в 11:35. Горел двухквартирный жилой дом. Погиб мужчина 1967 года рождения. Дом поврежден по всей площади. На тушение выезжали пять человек и два спецавтомобиля.