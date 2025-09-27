Рязанские водолазы помогли найти тело убитой отцом девочки на Кубани

По данным «КП-Кубань», у трехлетней девочки был диагноз ДЦП. 19 сентября отец забрал ее от матери и якобы повез к бабке-заговорщице. Когда мужчина вернулся домой без ребенка, женщина позвонила в полицию. Позже отец признался в убийстве ребенка. По словам мужчины, он сбросил тело маленькой дочки в реку Кубань. Водолазы искали тело с 21 сентября и обследовали шесть километров акватории. Поиски завершились 26 сентября. Как пишет «КП-Кубань», в настоящее время отец девочки арестован на два месяца. Со ссылкой на слова мужчины в публикации сообщается, что он убил дочь, потому что она была больна.

Фото взято из группы «АНО Водолазная группа „ДобротворецЪ“» в «ВК»