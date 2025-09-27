Рязань
Итоги года
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет возможное повышение у... 26 сентября 2025 17:57
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 2025 17:57
869
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни 25 сентября 16:12
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
827
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г... 23 сентября 11:16
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
868
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 681
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Рязанские водолазы помогли найти тело убитой отцом девочки на Кубани
По данным «КП-Кубань», у трехлетней девочки был диагноз ДЦП. 19 сентября отец забрал ее от матери и якобы повез к бабке-заговорщице. Когда мужчина вернулся домой без ребенка, женщина позвонила в полицию. Позже отец признался в убийстве ребенка. По словам мужчины, он сбросил тело маленькой дочки в реку Кубань. Водолазы искали тело с 21 сентября и обследовали шесть километров акватории. Поиски завершились 26 сентября. Как пишет «КП-Кубань», в настоящее время отец девочки арестован на два месяца. Со ссылкой на слова мужчины в публикации сообщается, что он убил дочь, потому что она была больна.

Водолазы рязанского подразделения группы «ДобротворецЪ» помогли найти тело убитой отцом трехлетней девочки на Кубани. Об этом сообщили в паблике «АНО Водолазная группа „ДобротворецЪ“» в «ВК».

По данным «КП-Кубань», у девочки был диагноз ДЦП. 19 сентября отец забрал ее от матери и якобы повез к знахарке. Когда мужчина вернулся домой без ребенка, женщина позвонила в полицию.

Позже отец признался в убийстве девочки. По словам мужчины, он сбросил тело маленькой дочки в реку Кубань.

Водолазы искали тело с 21 сентября и обследовали шесть километров акватории. Поиски завершились 26 сентября.

Как пишет «КП-Кубань», в настоящее время отец девочки арестован на два месяца. Со ссылкой на слова мужчины в публикации сообщается, что он убил дочь, потому что она была больна.

Фото взято из группы «АНО Водолазная группа „ДобротворецЪ“» в «ВК»