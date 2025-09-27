Российская армия освободила три населенных пункта в зоне СВО

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Майское в ДНР. «Восток» взял под контроль Степовое в Днепропетровской области. Силы группировки «Запад» освободили Дерилово в ДНР. По данным оборонного ведомства, за сутки ВСУ в зоне СВО потеряли около 1 535 военных.

Российская армия освободила три населенных пункта в зоне СВО. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

