Жители Рыбного останутся без света 26 сентября
В Рыбном 26 сентября отключат электроэнергию из-за ремонтных работ. Об этом сообщил филиал «Рыбновский РЭС» АО «РОЭК». Света не будет с 09:00 до 13:00 — два раза по 15 минут по адресам: улица Юбилейная, Новосельская, 2-я Новая, 2-я Железнодорожная; улица Прогресса (1-й, 2-й кварталы); улица Большая, д. 35-41; улица Интернациональная; улица Кооперативная. Также с 09:00 до 13:00 на улицах: Пролетарская, МОГЭС, Паровозная, Деповская, Заречная, Радужная, Солнечная, 1-я Железнодорожная, Пионерская, Берёзовая.
