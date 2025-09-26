Рязань
Новое
Жители Рыбного останутся без света 26 сентября
В Рыбном 26 сентября отключат электроэнергию из-за ремонтных работ. Об этом сообщил филиал «Рыбновский РЭС» АО «РОЭК».

Света не будет с 09:00 до 13:00 — два раза по 15 минут по адресам:

  • улица Юбилейная, Новосельская,
  • 2-я Новая, 2-я Железнодорожная;
  • улица Прогресса (1-й, 2-й кварталы);
  • улица Большая, д. 35-41;
  • улица Интернациональная;
  • улица Кооперативная.

Также с 09:00 до 13:00 на улицах:

  • Пролетарская,
  • МОГЭС,
  • Паровозная,
  • Деповская,
  • Заречная,
  • Радужная,
  • Солнечная,
  • 1-я Железнодорожная,
  • Пионерская,
  • Берёзовая.