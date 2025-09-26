Рязань
В Минздраве РФ рассказали о тенденции ухудшения репродуктивного здоровья
Специалист подчеркнул важность заботы о своем здоровье и регулярных обследований. В последние годы в России были запущены проекты для ранней диагностики и лечения заболеваний репродуктивной системы. Например, «Сертификат молодоженов» позволяет парам, регистрирующим брак, пройти бесплатное обследование. С января 2024 года в России начнется диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья, где мужчины и женщины смогут пройти обследование по полису ОМС.