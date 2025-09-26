В Минздраве РФ рассказали о тенденции ухудшения репродуктивного здоровья

В мире наблюдается ухудшение репродуктивного здоровья мужчин и женщин, но в России рост показателей мужского бесплодия объясняется лучшей диагностикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Олега Аполихина, директора НИИ урологии и главного специалиста по репродуктивному здоровью мужчин Минздрава РФ. По словам врача, за последние годы увеличился средний возраст людей, которые решают завести детей. Это связано с ростом факторов риска и заболеваний у будущих родителей. Образ жизни, включая вредные привычки, также влияет на репродуктивное здоровье. Аполихин отметил, что репродуктивное здоровье является показателем общего состояния здоровья человека. Причинами бесплодия могут быть как врожденные проблемы, так и заболевания эндокринной или иммунной систем.

Специалист подчеркнул важность заботы о своем здоровье и регулярных обследований. В последние годы в России были запущены проекты для ранней диагностики и лечения заболеваний репродуктивной системы. Например, «Сертификат молодоженов» позволяет парам, регистрирующим брак, пройти бесплатное обследование. С января 2024 года в России начнется диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья, где мужчины и женщины смогут пройти обследование по полису ОМС.