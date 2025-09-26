В МЧС сообщили подробности пожара в рязанской многоэтажке

Возгорание случилось в четверг, 25 сентября, в жилом многоквартирном доме на улице Шереметьевская. В тушении участвовали 15 человек личного состава и пять единиц техники. Общая площадь пожара 20 кв. метров.