В МЧС сообщили подробности пожара в рязанской многоэтажке
Возгорание случилось в четверг, 25 сентября, в жилом многоквартирном доме на улице Шереметьевская. В тушении участвовали 15 человек личного состава и пять единиц техники. Общая площадь пожара 20 кв. метров.
Ранее жители рассказали о ЧП.