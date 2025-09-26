В Канищеве произошло ДТП с мотоциклом

В Канищеве на улице Интернациональная произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Уточняется, что столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники ДПС.

Фото: Топор. Рязань