В Анталье катер насмерть переехал российскую туристку

Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 42-летняя Линара пошла купаться в море и заплыла за буйки. В этот момент в акватории курсировало маломерное судно, которое предлагало туристам покататься с парашютом над морем.

Капитан не заметил в воде женщину и на большой скорости налетел на нее. Очевидцы сразу вызвали спасателей и скорую, но Линару спасти не удалось. Врачи констатировали смерть. Отмечается, что девушка погибла в первый день отпуска.

Капитан и владелец компании задержаны. На время расследования власти запретили проход судов в этом районе.