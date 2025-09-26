Рязанской области исполнилось 88 лет со дня образования в современных границах

Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. «26 сентября 2025 года региону исполнилось 88 лет со дня образования в современных границах. «26 сентября 1937 года наш регион официально получил свой статус. С тех пор пройден большой путь: активно развивались промышленность, наука и сельское хозяйство, сохранились богатая природа, культура и историческое наследие. Главное богатство Рязанской области — её люди. Труд, талант и любовь к малой родине поколений рязанцев сделали её такой, какой мы знаем сегодня», — написал губернатор.

