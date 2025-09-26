Опубликован прогноз погоды на субботу в Рязанской области
27 сентября будет переменная облачность. В дневные часы возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°С, днем 10…15°С.
Опубликован прогноз погоды на субботу в Рязанской области. Информацию разместил региональный ЦГМС.
