Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 27-28 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В филармонии рязанцам покажут спектакль «Трое в парке, не считая собаки», а в театре драмы пройдут премьерные показы спектакля «Сахарный ребенок».

На сцене МКЦ выступит Сергей Завьялов и ВИА «Синяя птица».

В областном дворце культуры и искусств пройдет концерт вокальной студии «Аллегро», а во дворце спорта «Олимпийский» — концерт группы «Руки вверх!». В клубе Deep выступит группа «Гудтаймс».

На базе «Зеленый бор» в Ласково пройдет семейный фестиваль «Грибы с глазами», а в РИАМЗ — всероссийский фестиваль «Кукла в традиционном костюме».

