В Рязанской области поймали нижегородца с «синтетикой»

37-летний житель Дзержинска Нижегородской области приехал в Шацкий район на автобусе и находился в состоянии наркотического опьянения. Его остановили полицейские. При досмотре оперативники нашли у мужчины матерчатый мешок, внутри которого находились свертки и стеклянный сосуд с производным N-метилэфедрона общей массой 24 грамма. Кроме того, полицейские во время командировки в Нижегородскую область в квартире злоумышленника и почтовом ящике обнаружили «синтетику» двух видов массой 235 граммов. Возбуждено уголовное дело.