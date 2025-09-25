В Рязанской области поймали нижегородца с «синтетикой»
В Шацке сотрудники полиции поймали нижегородца с «синтетикой». Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.
37-летний житель Дзержинска Нижегородской области приехал в Шацкий район на автобусе и находился в состоянии наркотического опьянения. Его остановили полицейские.
При досмотре оперативники нашли у мужчины матерчатый мешок, внутри которого находились свертки и стеклянный сосуд с производным N-метилэфедрона общей массой 24 грамма.
Кроме того, полицейские во время командировки в Нижегородскую область в квартире злоумышленника и почтовом ящике обнаружили «синтетику» двух видов массой 235 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник заключен под стражу. Полицейские устанавливают обстоятельства противоправной деятельности.