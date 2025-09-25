В России предложили ввести для пенсионеров ограничения на банковские переводы

Российские пенсионеры являются наиболее уязвимой группой для телефонных мошенников, заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Об этом пишет RT.

Он отметил, что пожилые люди часто доверяют незнакомцам из-за специфики их мировоззрения, что делает их легкой мишенью для злоумышленников.

Чтобы защитить пенсионеров и их сбережения, Крупник предложил ввести суточный лимит на банковские переводы для пожилых граждан — не более 30 тысяч рублей в день. Для переводов, превышающих этот лимит, должна быть обязательная верификация через посещение банковского отделения или телефонный звонок.

Также депутат рекомендовал внедрить возможность самозапрета на крупные переводы на определенные сроки или с выбранных счетов, чтобы повысить безопасность операций.