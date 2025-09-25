В Иркутской области восьмиклассник пырнул ножом сверстника в школе

В Иркутской области восьмиклассник пырнул ножом сверстника в школе. Об этом в своих соцсетях сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Инцидент произошел утром 25 сентября в школе в городе Зима Иркутской области.

По предварительным данным прокуратуры, в классе случился конфликт между двумя учениками восьмого класса, в результате которого 14-летний получил ножевое ранение.

Школьника доставили в больницу, ему оказана медпомощь.

Причины и условия произошедшего устанавливаются.