В ДТП на трассе в Рязанской области пострадала женщина
ДТП произошло 24 сентября, примерно в 06:50, на 195-м километре автодороги Р-22 в Михайловском районе. По предварительной информации полиции, 63-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Рено Логан», не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком «Ситрак», за рулем которого был 45-летний водитель. Пассажир легковушки — 43-летняя женщина пострадала. Ее с полученными травмами доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
