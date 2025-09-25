В ДТП на трассе в Рязанской области пострадала женщина

ДТП произошло 24 сентября, примерно в 06:50, на 195-м километре автодороги Р-22 в Михайловском районе. По предварительной информации полиции, 63-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Рено Логан», не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком «Ситрак», за рулем которого был 45-летний водитель. Пассажир легковушки — 43-летняя женщина пострадала. Ее с полученными травмами доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ДТП на трассе в Рязанской области пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

ДТП произошло 24 сентября, примерно в 06:50, на 195-м километре автодороги Р-22 в Михайловском районе.

По предварительной информации полиции, 63-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Рено Логан», не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком «Ситрак», за рулем которого был 45-летний водитель.

Пассажир легковушки — 43-летняя женщина пострадала. Ее с полученными травмами доставили в медучреждение.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.