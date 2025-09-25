Россиянам назвали топ самых надежных семейных внедорожников
Chevrolet Traverse возглавил рейтинг. Второе место с оценкой надежности 87 баллов из 100 занял Ford Explorer. Замкнула «тройку» лидеров Kia Telluride с рейтингом надежности 86 из 100. Далее следуют Hyundai Palisade, Buick Enclave, Acura MDX, Cadillac Escalade, Subaru Ascent, Chevrolet Tahoe и Toyota Highlander.
Россиянам назвали топ самых надежных семейных внедорожников. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на портал HotCars.
Chevrolet Traverse возглавил рейтинг. Второе место с оценкой надежности 87 баллов из 100 занял Ford Explorer.
Замкнула «тройку» лидеров Kia Telluride с рейтингом надежности 86 из 100.
Далее следуют Hyundai Palisade, Buick Enclave, Acura MDX, Cadillac Escalade, Subaru Ascent, Chevrolet Tahoe и Toyota Highlander.
Фото: Chevrolet